タカヨシホールディングス [東証Ｇ] が5月12日後場(13:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比13.4％増の5.1億円に伸び、通期計画の9.7億円に対する進捗率は53.3％となり、5年平均の53.3％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.3％増の4.5億円に伸びる計算になる