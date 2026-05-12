ロジネットジャパン [札証] が5月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比6.3％増の36.8億円になり、27年3月期も前期比3.1％増の38億円に伸びを見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を135円→160円(前の期は120円)に増額し、今期も前期比12円増の172円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)