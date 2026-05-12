ジャノメ [東証Ｐ] が5月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.3％減の20.9億円になったが、従来予想の12億円を上回って着地。27年3月期は前期比43.1％増の30億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の60円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比29.1％増の9.2億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の8.6