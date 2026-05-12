日本精鉱 [東証Ｓ] が5月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比70.6％増の60.2億円に拡大したが、27年3月期は前期比72.3％減の16.7億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を340円→400円(前の期は200円)に増額し、今期は60円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は40.0％減配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.8億円