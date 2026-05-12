琉球銀行 [東証Ｐ] が5月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比56.8％増の130億円に拡大し、27年3月期も前期比14.1％増の149億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の98円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.5％増の15.1億円に拡大した。 株探ニュース