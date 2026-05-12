中国民政部が発表したデータによると、今年第1四半期（1-3月）の中国の婚姻件数は169万7000件で、前年同期比で11万3000件減少した。独メディアのドイチェ・ヴェレ（中国語版）が11日に伝えた。記事によると、この数字は17年の約半分にとどまり、新型コロナ流行初期だった20年の279万件も下回った。13年に四半期データの公表が始まって以来、同時期としては最低水準となる。旧正月（春節）があることから、中国では通常、第1四半期