アスレチックスは11日（日本時間12日）、森井翔太郎選手（19）が今週から1Aストックトン（カルフォルニア・リーグ）に昇格しプレーすることを発表した。森井は現在二刀流に挑戦中で、ルーキー・リーグのACL（アリゾナコンプレックスリーグ）でプレーしている。桐朋（東東京）では通算45本塁打、一方で最速153キロをマーク。25年1月にアスレチックスとマイナー契約を結んだ。MLB公式サイトは森井の記事を掲載し、近日中のデビュ