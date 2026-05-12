女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が13日、第33話が放送される。園部（野添義弘）の再手術は成功したものの、りん（見上）は担当を外されてしまう。自分の看護には何が足りなかったのかと悩んでいると直美（上坂）から、園部の退院を知らされて。一方、シマケン（佐野晶哉）は友人の槇村（林裕太）に編集部へ原稿の持ち込みを薦め