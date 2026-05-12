ももいろクローバーZの百田夏菜子が、小柄女性向けブランド「COHINA（コヒナ）」の「2026 Summer Collection」に登場している。【写真】オトナっぽい肌見せコーデも披露した百田夏菜子「2026 Summer Collection」では、夏の光と景色から着想を得たカラーアイテムを展開し、「カイハラデニム」とのコラボデニム、「眼鏡市場」との調光サングラスもラインアップ。今回のビジュアルでは、百田の弾けるような笑顔や、ふと見せる