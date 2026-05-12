元タレントの木下優樹菜さん（38）が9日、Instagramを更新。早起きして作ったお弁当や、恋人や娘たちとピクニックしている様子を公開し、注目を集めている。【映像】木下優樹菜さんと恋人のベッドでの姿やピクニックの様子13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さんを育てている木下さん。元プロサッカー選手で交際相手の三幸秀稔さん（32）を「ステップファミリー」と紹介し、SNSでは一緒のベッドで寝ている姿も披露し