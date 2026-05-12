◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手がジャイアンツで力投をみせました。今季7度目の先発登板で2勝目を狙う佐々木投手は、初回はいきなりレフトのテオスカー・ヘルナンデス選手がスライディングキャッチ。バックの好守備もあり初回3人で終えます。2回は先頭のラファエル・ディバース選手に変化球をとらえられ、右中間スタンドへソロホームランを献上。これで6試合連続被