歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が12日、自身のインスタグラムを更新。長女で、女優・舞踊家の市川ぼたん（堀越麗禾＝14）と、長男で歌舞伎俳優の市川新之助（堀越勸玄＝13）の姉弟ショットを公開した。「最近の子供達」と記し、増上寺などでの子供たちのショットを披露した。「何気ない時間が、一番大切です」とつづり、「#最近の子供達」「#成長」「#日常」「#團十郎」と添えた。「素敵なお写真をありがとうございます」「