『2026年サンリオキャラクター大賞』の中間順位が12日に発表され、4月の初回速報順位で1位だったシナモロールを抜いて、ポムポムプリンが1位となりました。続く2位にはシナモロール、3位にポチャッコがランクイン。2025年の最終順位でトップ3に入ったキャラクターたちが、2026年も首位を争う形となっています。■中間発表1位のポムポムプリンポムポムプリンは今年デビュー30周年ということで、「みんな〜たっくさんのエールをどう