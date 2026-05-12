人気ユーチューバーのヒカルが１２日、自身のＸを更新。まさかの落語家デビューをブチ上げた。この日、落語家の立川志らくがＸで「ヒカルさんが立川さぎ志として落語をやりたいとのこと！デビューさせましょう！松本人志さんも落語をやりたいとダウンタウンでの７．３トークで私に直談判」と告白。まさかの展開を「落語界に激震」と形容した志らくは「実は弟子は１８人いて、これまで辞めた弟子も同じ数くらい。去年からもう