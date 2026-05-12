ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が現地時間11日、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。6回途中3失点という投球で勝敗付かなかった。渡米後最多の104球を投じた前回から中8日での登板となった佐々木。先頭打者の李政厚に試合開始第1球を左中間へ弾き返されるも、ライナー性の打球を左翼手テオスカー・ヘルナンデスがスライディングしながら好捕。2番アラエス、3番シュミットも続けて左飛に打ち取り、わずか7球