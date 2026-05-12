お笑い芸人のエハラマサヒロが１２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。芸人のいじめ問題に言及した。エハラは「吉本の先輩方に聞きたい、なぜエハラマサヒロはいじめられなかったのでしょうか？」という投稿を引用。つい最近、芸人のいじめ問題がニュースになる中、エハラは「いや昔のｂａｓｅよしもとなんてピリピリの骨頂、みんな本気でぶつかり殴り合い潰し合いっつーお笑いクローズみたいな場所やったよ…先輩全員怖かったし