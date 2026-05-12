ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー＆ピクサーのアニメーション『私がビーバーになる時』のデジタル配信（購入/レンタル）を開始した。『私がビーバーになる時』のデジタル配信（購入/レンタル）が開始『私がビーバーになる時』は、人間の意識をビーバーのロボットに転送する秘密の技術を使い、「もしも動物の世界に入れたら」という新たな「もしもの世界」を描いたディズニー＆ピクサーのアニメーション。監督と脚本は