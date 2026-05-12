ダンス＆ボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ」のＴＡＫＡＨＩＲＯ、橘ケンチ、ＴＥＴＳＵＹＡが１２日、都内で行われたアパレルブランド・ＷＯＲＫＭＡＮの「ＺＥＲＯ―ＳＴＡＧＥファンウェア新ＣＭ発表会」に登場した。新商品を、ＴＡＫＡＨＩＲＯは「今年の夏は例年以上に暑くなるという話もあるので、大活躍してくれるんじゃないか」、ＴＥＴＳＵＹＡは「風の流れ方が絶妙」とアピール。ＣＭについて、ＴＡＫＡＨＩＲＯは「