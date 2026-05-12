エプソンダイレクトは5月12日、製造業向けに展開しているPC「製造業向けパッケージモデル」において、AI外観検査用途およびペーパーレス化に対応した新モデルを発表した。オンラインショッピングサイト、コールセンターなどを通じて注文を受け付けている。MPAI05人手不足や品質要求の高度化に対応同社によると、製造業では人手不足や品質要求の高度化を背景に、AIを活用した外観検査や作業報告、工程管理のデジタル化といった取り