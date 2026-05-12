「カラーアイテムは気になるけど、派手に見えそうで挑戦しづらい……」そんな大人の女性にこそおすすめしたいのがグリーン。トレンドのブラウンやベージュとの相性がよく、ビビッドな色合いでも洗練された雰囲気をまとえるアイテムです。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から気になるアイテムをピックアップ。大人女性のコーデを一気にこなれた印象に仕上げられるかも。 派手見えしない絶妙なトーン