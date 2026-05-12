インフルエンサーのてんちむさんが2026年5月11日にXを更新し、結婚後に「幸せになってよかった」とコメントされることに不快感を示した。「結婚前は辛そうって思われるのはなんかモヤる」てんちむさんは24年4月に第1子を出産したことを公表。一方、結婚せずにシングルマザーを選んだことを明かした。その後、26年3月に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太さんと結婚した。てんちむさんは11日にXを更新し、自身のインスタグラムに送