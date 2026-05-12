今日12日(火)は、北海道の東部ではフェーン現象の影響で、根室地方や網走地方などでは午前中から最高気温が27℃超えと、東京都心より高くなっています。北海道では、朝と日中の気温差が20℃以上の所があります。空気は乾いていますが、まだ身体に暑さが慣れていないため熱中症にご注意下さい。北海道の東部で気温急上昇今日12日(火)は、北海道〜九州にかけて広い範囲で晴れて、たっぷりの日差しとともに午前から気温がぐんぐん上が