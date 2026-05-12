Mrs. GREEN APPLEが20日発売の創刊55周年記念「non-no」（以下ノンノ／集英社刊）7・8月合併号の特別版表紙に登場。バンドとして進化を続ける彼らの魅力に迫った16ページの特集も掲載される。【写真】ノンノモデルの遠藤さくら、横田真悠、久間田琳加、出口夏希、井上和、小坂菜緒が集結バンドでは史上初となる MUFG スタジアム（国立競技場）4DAYS を含む、スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」を開