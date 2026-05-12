サンリオのキャラクター人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の中間順位が発表されました。2026年5月12日に公開された中間順位では、初回速報で2位だった「ポムポムプリン」が逆転し1位に輝いています。30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた「ポムポムプリン」が、このまま2連覇を達成するのか注目が集まるイベントの途中経過をお伝えします。 サンリオ「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位発表