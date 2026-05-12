２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、１１日放送のＴＢＳ系「テレビ×ミセス」（月曜・午後８時５５分）に出演。木原がこれまで言えなかった三浦への不満を明かした。カナダを拠点に練習を重ねてきたりくりゅうペア。宿舎から練習場まで車で６時間かかったという。しかし三浦は運転免許を持っていないため、常