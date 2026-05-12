ＥＸＩＬＥの橘ケンチが１２日、都内で行われたワークマンとＬＤＨＪＡＰＡＮのコラボプロジェクト「ＺＥＲＯ―ＳＴＡＧＥ」のファンウェア新ＣＭ発表会にＴＡＫＡＨＩＲＯ、ＴＥＴＳＵＹＡと出席した。今回のタイアップソングには「２４ｋａｒａｔｓＧＯＬＤＬＥＧＡＣＹｆｅａｔ．松本孝弘」が起用されている。同楽曲は、ロックテイストをプラスした初の試みだったといい、橘は松本とのコラボ理由について、「ロック