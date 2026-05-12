◆ファーム・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の又木鉄平投手が、ファーム・リーグのＤｅＮＡ戦に先発する。４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）の２番手で３回１／３を２安打無失点と好投し、プロ初勝利を挙げた。２軍合流後、初登板となる。打線は３日の３軍ＪＡＢＡ新潟大会・新潟選抜戦（ハードオフエコスタジアム）で死球を受けた影響で別メニュー調整を続けていたドラフト６位