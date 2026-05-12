記事ポイント東武百貨店 池袋本店で2026年5月21日(木)〜26日(火)の6日間、うまかもん よかもん「福岡展」を開催初出店9店舗を含む約62店舗が集結。明太子・あまおういちごスイーツ・博多和牛弁当など福岡グルメが勢ぞろい東武限定品や各日数量限定の実演グルメも多数登場 博多の名物グルメとスイーツが一度に味わえるイベントが、東京・池袋に登場します。東武百貨店 池袋本店は2026年5月21日(木)から26日(火)までの6日間、う