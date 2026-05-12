俳優のいしだ壱成（51）が12日までに自身のインスタグラムを更新。51年前の父で俳優の石田純一（72）と母の姿を公開した。「Happy Mother’s Day」と書き出し「昨日の夜は久しぶりに母と電話で話しました」とつづった壱成。「色々と話して、電話の切り際に母から言われた『愛してるよ』の一言にウルッとしました愛してるよ、ママ」と記した。「写真は僕がお腹にいる頃の貴重な一枚」と51年前の両親の写真をアップ。石田は