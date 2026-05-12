ICC（＝国際刑事裁判所）は11日、フィリピンのドゥテルテ前大統領の側近で、国家警察の長官を務めていたデラロサ上院議員の逮捕状を出していたことを明らかにしました。フィリピンのデラロサ上院議員は、国家警察の長官を務めていた2016年から、ドゥテルテ前大統領とともに薬物の密売人らへの強硬な取り締まりを行い、少なくとも32人の殺害に関与した疑いが持たれています。ICCは11日、人道に対する罪などでデラロサ氏に対し、去年