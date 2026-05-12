■MLBドジャースージャイアンツ（日本時間12日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地でのジャイアンツ戦で今季7度目の先発、5回0/3、91球を投げて、被安打6（1本塁打）、奪三振5、四死球2、失点3（自責点3）。3回1死満塁は3者連続空振り三振で打ち取ったが2対1とリードした6回、先頭打者から3連打で2点を奪われ逆転された場面で降板となった。前回3日のカージナルス戦では6回3失点で今季初めてクオリテ