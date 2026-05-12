北朝鮮のクラブチーム「ネゴヒャン女子蹴球団」が17日、AFC女子チャンピオンズリーグ準決勝に出場するため韓国・水原を訪れる。北朝鮮スポーツチームの訪韓は2018年以来。サッカーに限れば2014年以来12年ぶりで、冷え込む南北関係の中でも大きな注目を集めている。 現在の北朝鮮女子サッカーは、世界トップクラスの実力を誇る。FIFAランキングでは過去に最高5位を記録し、現在も世界上位を