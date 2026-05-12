とちぎテレビ 地域の健康づくりに貢献しようと６日、大田原市の病院が主催するダンスのイベントが開かれました。 踊って健康を目指すダンスの公開講座は、地域の健康づくりに貢献しようと、大田原市の那須赤十字病院が開いたもので、およそ４００人が訪れました。 講師として登場したのはダンサーやダンスクリエイターとして活動するＳＡＭさんです。 那須赤十字病院の井上晃男名誉院長とのトーク