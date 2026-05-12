クマの人里への出没が続く中、北海道奈井江町の機械部品加工業「太田精器」では、野生動物を追い払うオオカミを模したロボット「モンスターウルフ」の注文が相次ぎ、製造作業に追われている。赤外線センサーで獣を感知すると、５０種類の工事現場なみの大音量と、ＬＥＤ（発光ダイオード）ライトによる大光量で威嚇する仕組み。シカなどの食害に悩む地元農家のため、２０１６年から開発に取り組み、既に３８０台以上を出荷して