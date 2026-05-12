ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立したと１２日、両球団が発表した。ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）は球団を通じて「今回は、ホークスとベイスターズさんのニーズが合致したトレードです。３選手それぞれの活躍を楽しみにしています」などとコメントした。ソフトバンクはＤｅＮＡで今季２８試合に