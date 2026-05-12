本木雅弘が、還暦記念フォトブック「awai刹那と永遠のまにまに」を6月12日に発売することが12日、明らかになった。99年「Accidents」以来、27年ぶりの写真集となる。本木は「『また撮らせてもらえないか』という友人の誘いに乗り、還暦前後を漂った時間が記念の形になりました。現代では還暦なんて、まだまだヒヨッコの部類です。この歳で写真集なんて気恥ずかしくもありますが、自己を顧みる良い機会にもなりました。SNSをやら