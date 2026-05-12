昨年12月に第1子出産を発表した、日本テレビ郡司恭子アナウンサー（35）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。最新の私服ショットが反響を呼んでいる。郡司アナは「週末は都内散策。夏来た？って思うほどの日中のお天気の良さ」と書き出し、この日のデニムにブラウスをあわせた最新コーデを披露した。この日のコーディネートのテーマは「メロンクリームソーダです」とつづった。この投稿に「爽やかでステキです」「アナウ