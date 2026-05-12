京王プラザホテルは、「55周年開業記念フェア」を5月1日から6月30日まで開催する。中国料理「南園」では約30年前のメニューを中心に当時の人気料理を復刻する。1990年代に祝宴料理として親しまれた「鮑のXO醤炒め巣籠盛り」（13,500円）や「合鴨と五目野菜の煮込み」（7,000円）、開業当時からの伝統甘酢ソースで絡めた「シタビラメの唐揚げ甘酢ソースかけ」（7,500円）などをアラカルトで提供し、鮑やナマコ、伊勢海老を盛り込ん