舞浜リゾートラインは、ディズニーリゾートラインで磁気乗車券の発売を5月21日をもって終了する。2025年7月から二次元コードを使用した乗車券を発売しており、移行準備が整ったため、磁気乗車券の発売終了を7月から前倒しする。全国相互利用が可能な交通系ICカードは引き続き利用することができる。