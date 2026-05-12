女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・松本かれんの激変ショットにファンからは歓喜の声が上がっている。松本は１２日までにインスタグラムを更新し、「男装！めろいか？」と記して投稿。茶色のパーカを着て、ピンクゴールドの短髪にニット帽子を合わせた男装姿を披露した。この投稿には「犬系すぎてかっこいいよりかわいいが勝つ」「松本くんめろすぎるよ」「メロすぎてドキドキするよ」