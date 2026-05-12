チェルシーが新監督候補として複数名に関心を寄せているようだ。11日、『BBC』や『テレグラフ』など複数のイギリスメディアが伝えている。今年元日、チェルシーはヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）とFIFAクラブワールドカップ2025のタイトルをもたらしたエンツォ・マレスカ元監督を電撃解任し、姉妹クラブであるストラスブールからリアム・ロシニアー前監督を引き抜いた。しかし、1912年以来となる無得点での5連敗を喫す