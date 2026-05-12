タレントのヒコロヒー、お笑いコンビ「ロッチ」、レイザーラモン・ＲＧが１２日、都内で行われた「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」（７月１１、１２日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡ）記者発表会に出席した。昨年スタートしたイベントで、日本音楽事業者協会（音事協／ＪＡＭＥ）加盟プロダクションの垣根を越えたお笑いタレントが集結し、お笑いライブ、ミュージカル俳優などによる歌唱が行われる予定となっ