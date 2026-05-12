◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦の前に、敵軍ジャイアンツのユニホームを着た子供たちに“神対応”を行った。この日、大谷は２日後の登板に向けてブルペンで計２３球を投げ込んだ後に、今月４日以来となる屋外フリー打撃を実施。計５２スイングで、推定１６０メー