JR東海道線の車内でスプレーがまかれ3人が病院に搬送された事件で、16歳の少年が逮捕されました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、東京・大田区の自称・土木作業員の少年（16）で、10日夕方、JR横浜駅に停車中の東海道線の車内で、スプレーを使って液体のようなものを噴射し、乗客に喉の痛みを発症させた上、電車の運行を妨害した疑いがもたれています。当時、少年は、5人の友人らとともに横浜駅から乗車して犯行に及び、川崎