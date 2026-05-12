ココロオドルは4月14日、西新宿の隠れ家バル「魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店」をリニューアルオープンした。魚介イタリアン&チーズ UMIバル 新宿店今回のリニューアルでは、看板メニューである牡蠣料理を拡充。牡蠣は、クリーミーで大粒な兵庫県坂越産の生牡蠣を使用している。8種類の味付けで楽しめる「オイスタープラッター」をはじめ、ハーブの香りの「牡蠣とハーブのカンカン焼」(4,180円)や、雲丹といくらを