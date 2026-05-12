アールケイエンタープライズが運営するブランドリユースショップ「Rodeo Drive(ロデオドライブ)」は5月9日、同じコメ兵ホールディングスグループの「BRAND OFF(ブランドオフ)」と共同で、新店舗をオープンした。共同出店を行う「1〜4F：BRAND OFF SHIBUYA」と「5F：Rodeo Drive SHIBUYA」新店舗「Rodeo Drive SHIBUYA」「BRAND OFF SHIBUYA」は、渋谷・宇田川町(渋谷センター街)の商業施設「VIVEL SHIBUYA」にオープン。バッグやア