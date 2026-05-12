伊勢美人本舗は5月1日、2026年から2027年にかけて開催される伊勢の民俗行事「お木曳」を記念し、オリジナル化粧品「伊勢美人マスク」と「伊勢美人ハンドクリーム」に新デザインを追加した。伊勢美人マスク・伊勢美人ハンドクリーム両商品には、伊勢志摩産の真珠および真珠貝由来のうるおい成分「加水分解コンキオリン」を配合している。「伊勢美人マスクマスク」(660円)はオールインワンタイプのマスク。「伊勢美人ハンドクリーム