間渕商店グループが運営するクラフトチョコレート専門店「ATELIER CHOCOLAT ENTRE(アトリエ ショコラ アントゥ)」(静岡県浜松市)は5月1日、地元浜松産のレモンを使用した「浜松レモンフィナンシェ」を発売した。浜松レモンフィナンシェ同商品は、浜松市浜名区滝沢にある「渥美農園」の除草剤を使用していない早生栽培のレモンを採用。レモンの鮮やかな酸味と、ホワイトチョコレートのまろやかな甘みの絶妙なバランスが楽しめる。「