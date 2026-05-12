タキザワ漢方廠は5月7日、国内産の新鮮な生牡蠣から抽出した高濃度なエキスを配合した健康補助食品「牡蠣源(かきげん)」を、全国の取引薬局・薬店にて発売した。牡蠣源同商品は日本国内で育った牡蠣を100%使用しており、10粒中に2,000mgという高品質な牡蠣肉エキス末を配合。処方全体におけるエキス末の割合は80%に達しており、生牡蠣の風味や栄養素を損なわないよう抽出された高濃度な仕上がりとした。牡蠣に多く含まれる「グリコ