チャウヌ主演のNetflixシリーズ『ワンダーフールズ』のユ・インシク監督が、チャウヌの脱税騒動について言及した。5月12日、ソウル・JWマリオット東大門スクエア グランドボールルームで、『ワンダーフールズ』の制作発表会が行われた。【注目】チャウヌへの視線は冷たいまま「印象が悪く…」会場にはユ・インシク監督をはじめ、俳優パク・ウンビン、チェ・デフン、イム・ソンジェ、キム・ヘスク、ソン・ヒョンジュ、チョン・イソ